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أحمد جودة - القاهرة - عقد في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الفاتح.

وفي نفس الوقت يرتدي فريق أرتا سولار زيه البديل باللون الأزرق، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الجيبوتي زيه باللون الأصفر الكامل.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار.