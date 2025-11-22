نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بروكسي وتعادل الترسانه وطنطا في دوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهات ختام الجولة الـ 13 بدورى المحترفين فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.
شهد اللقاء تقدم الإنتاج بهدف علاء شعبان واستطاع فريق بروكسي من تسجيل هدفين عن طريق أحمد عماد وعمرو مرعي.
- تعادل فريق المصرية للاتصالات مع فريق طنطا سلبيًا.
- كما حسم التعادل السلبي مباراة الترسانة بقيادة مؤمن عبد الغفار مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد.
الترتيب
1- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة
2- القناة - 24 نقطة
3- بترول أسيوط - 23 نقطة
4- مسار - 22 نقطة
5- بروكسي - 21 نقطة
6-لافيينا - 20 نقطة
7- المصرية للاتصالات - 20 نقطة
8- المنصورة - 20 نقطة
9- مالية كفر الزيات - 18 نقطة
10- الداخلية - 18 نقطة
11- الترسانة - 17 نقطة
12- أسوان - 16 نقطة
13- ديروط - 14 نقطة
14- راية الرياضي - 14 نقطة
15- السكة الحديد - 11 نقطة
16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط
17- طنطا - 9 نقاط
18- بلدية المحلة - 5 نقاط