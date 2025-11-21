أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا دائرة علاقاتي صغيرة لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك»

القاهرة - محمد ابراهيم - طلّ النجم المصري أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار مجموعة من الاعترافات الشخصية والفنية التي تُطرح للمرة الأولى على الشاشة، في لقاء حمل جرأة ووضوحًا لافتين.

وجاءت الحلقة بتوقيع المخرج محمد زكريا، الذي نجح في تقديم السقا داخل إطار بصري وحواري يعكس ثقل الضيف وقيمة التصريحات التي أدلى بها، لتظهر الحلقة كواحدة من أقوى حلقات البرنامج خلال موسمه الحالي.

وفي حديثه عن الجدل المتعلّق بالرسوم وما أثير حولها مؤخرًا، قال السقا بصراحة كاملة:«أنا مش بعرف أرسم… آخري أرسم أشكال هندسية، وأنا عارف أنت عايز تعمل إسقاط على إيه. لكن هي أن أولادي… أيوة غلطت، لكن خطأ غير مقصود أكيد».

وأضاف موضحًا:«وعندنا دعاء في مصر بيقول: ربنا يكفيك شر الغفلة، فإنت مش عارف المحيطين اللي حواليك زرعوا في دماغك إيه فغفلوك».

وتطرّق السقا للحديث عن شخصيته وتعاملاته الاجتماعية، قائلًا:«وأنا دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك، فيّ الطيبة والشر، لكن وصلت لمرحلة من النضج اللي تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا».

ويُعدّ هذا الظهور واحدًا من أكثر لقاءات أحمد السقا صراحةً في الفترة الأخيرة، لما تضمّنه من فتح ملفات شخصية حسّاسة تتعلق بأسرته، وعلاقاته، وصورته أمام الجمهور، إلى جانب رؤيته لطبيعة الغفلة وتأثير المحيطين على الإنسان.

وتترقّب الأوساط الإعلامية والجمهور العربي بثّ الحلقة كاملة، نظرًا لما حملته من اعترافات مباشرة وتصريحات قوية سبقت موعد عرضها، لتجعل من لقاء السقا مع نزار الفارس حدثًا لافتًا في المشهد الإعلامي خلال الأيام المقبلة.