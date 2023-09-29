عاجل.. تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الهلال في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوان براون، المدير الفني لنادي الشباب، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الهلال في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة الشباب والهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، إياجو دوس سانتوس، رومان سايس، محمد حربوش.

خط الوسط: جوستافو كويلار، هتان باهبري،حسين القحطاني، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: حبيب ديالو، يانيك كاراسكو.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي

تذاع مباراة الشباب ضد الهلال مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق محمد حسين.