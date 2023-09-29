نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أزمة محمود علاء ومدحت عبد الهادي.. ألونسو يقترب من ريال مدريد ولقاء العتال مع حسين لبيب داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية

نشرة منتصف اليوم

وتأتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:

أزمة محمود علاء ومدحت عبد الهادي

محمود علاء مدافع الزمالك

وتعرض محمود علاء إلى عقوبة بسبب المشادة التي حدثت مع مدحت عبدالهادي، بتوقيع غرامة 250 ألف جنيه والتدريب منفردًا لمدة أسبوعين.

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ الفجر، أن سب مدحت عبد الهادي وأوسوريو هو السبب الرئيسي لتوقيع غرامة 250 ألف جنيه علي محمود علاء لاعب نادي الزمالك والتدريب منفردا لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر:" مدحت عبد الهادي مازح محمود علاء في التمرين بعد تسجيل أحمد علاء شقيقه هدف التعادل للمقاولون وأضاع نقطتين على الزمالك وقال له مش كفايه مستحملينك بعد أسيست قفشة كمان أخوك يضيع علينا نقطتين.

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لقاء العتال مع حسين لبيب داخل الزمالك

هاني العتال وحسين لبيب

التقى هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، مع حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.

و كان اللقاء في أجواء من الود والحفاوة من جانب الثنائي حيث يخوض العتال المنافسة كمستقل فيما تضم قائمة حسين لبيب على مقعد النائب المرشح هشام نصر.

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ألونسو يقترب من ريال مدريد

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أنه لا يشعر بالانزعاج إزاء التقارير الأخيرة التي ألمحت إلى انتقاله لناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت إذاعة "ماركا" الإسبانية هذا الأسبوع أن مسؤولي ريال مدريد اختاروا ألونسو ليكون المدير الفني الجديد للفريق عقب رحيل كارلو أنشيلوتي، لتدريب البرازيل في 2024.