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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، خلال شهر أكتوبر المقبل.

مهاجم فيوتشر يخطف أنظار كولر قبل معسكر أكتوبر

ويخوض منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، معسكرًا في الإمارات، تحديدًا في مدينة أبوظبي بالفترة من 9والى 17 أكتوبر المقبل، على أن يتخلله مباراتين وديتين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب زامبيا، يوم 12 أكتوبر المقبل ومنتخب الجزائر يوم 16 من نفس الشهر، على أن تقام المباراتين على ستاد هزاع بن زايد.

واستقر المدرب البرتغالي على ضم أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر إلى معسكر الفراعنة المقبل، خاصةً بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب منذ بداية الموسم الجاري.

ونال عاطف إشادة المدير الفني وأثنى على مستواه الفني، حيث يرغب في ضمه ومنحه فرصة المشاركة بالمباريات الودية، وتحديد موقفه من المباريات الرسمية.