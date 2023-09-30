عاجل.. صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الإنسحاب من دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم 2023 في نسخته الأولى.

هل ينسحب صن داونز من دوري السوبر الأفريقي؟

ومن المقرر أن تنطلق البطولة المستحدثة خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 8 فرق أفريقية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فاربوست"، الجنوب إفريقية فإن مشاركة صن داونز أصبحت صعبة في بطولة الدوري الإفريقي مشيرًا إلى أن موقفه أًصبح موضع شك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الدور ربع النهائي للمسابقة.

وأشار التقرير أن ممثل نادي صن داونز لم يحصل الاجتماع الذي عقده مسئولو اللجنة المنظمة للدوري الإفريقي الممتاز أمس الخميس، لمناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بتلك المسابقة القارية المستحدثة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنتهي لقاءات الدوري الجنوب إفريقي بحلول نهاية شهر يونيو،حيث يتوافق هذا الموسم مع عقود اللاعبين،إلى جانب سيناريو تأجيل نهاية الموسم لمدة شهر من شأنه أن يعقد الأمور بالنسبة للأندية.