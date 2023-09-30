نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لانس يفوز أمام ستراسبورج بهدف نظيف في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفوز على نظيره فريق ستراسبورج بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد دو لامينو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

- الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة لانس وستراسبورج برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان لانس الأقرب للتسجيل حتى سجل ايلي واهي الهدف الأول في الدقيقة 17 من تمريرة صنعها له فلورون سوطوكا وانتهى الشوط الأول 1/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات لانس للهدف الثاني وستراسبورج للتعادل ولكن فشلت كل محاولاتهم لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وانتهت المباراة بنتيجة 1/0.

- ترتيب لانس وستراسبورج

وبهذه النتيجة احتل نادي لانس المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر 4 مرات بينما يأتي نظيره ستراسبورج في المركز السادس برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بلقاء وخسر ثلاثة.