نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم السبت

أستون فيلا × برايتون.. الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

نيوكاسل يونايتد × بيرنلي.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

أرسنال × بورنموث.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

وست هام يونايتد × شيفيلد يونايتد.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

إيفرتون × لوتون تاون.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ليفربول × توتنهام.. الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتعد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع bein sports.