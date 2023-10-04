نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريقه أمام نظيره فريق فينورد الهولندي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

وجاء تشكيل المدرب دييجو سيميوني كالآتي:-

في حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، أزبيليكويتا، فيتسل، هرموسو، لينو.

خط الوسط: دي بول، كوكي، ساؤول.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان.

ويحتل فريق فينورد صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني بنقطة واحدة.