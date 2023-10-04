نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى، مايك ماينان

خط الدفاع، كالابريا، توموري، تشاو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط، بوبيجا، موسي، ريجنديرز

خط الهجوم، بوليسيتش، جيرو، لياو

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند

تنقل أحداث مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبالتحديد عبر قناة bein sports HD 3.