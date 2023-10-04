عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق لايبزيج مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقام أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 4.