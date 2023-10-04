نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

تشكيل برشلونة أمام بورتو

ومن المقرر أن يتسلح الكتالوني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 2.

ترتيب مجموعة برشلونة قبل مواجهة بورتو

ويأتي ترتيب مجموعة برشلونة كالتالي:-

برشلونة 3 نقاط

بورتو 3 نقاط

انتويرب 3 نقاط

شاختار بلا نقاط