نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: بوب.

الدفاع: تريبير – فابيان شار – لاسيليس – دان بران.

الوسط: لونجستاف – جيماريش – ساندرو تونالي.

الهجوم: ألميرون – جوردون– أليكسندر إيزاك.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر مجموعة bein sports 1.