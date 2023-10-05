شاهد الآن ملخص مباراة برشلونة ضد بورتو اليوم 4 - 10 في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - الآن.. ملخص مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.. التقى اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فريقي برشلونة ضد نظيره بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنه لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت أحداثها بفوز فريق برشلونة بهدف نظيف، ليرتقي الفريق صدارة ترتيب المجموعة.



شاهد ملخص مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

برشلونة

وعلي الجانب الآخر، كان يبحث فريق بورتو صاحب المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط متساويًا مع البرشا، بعدما حقق أول فوز خلال الجولة الأولى أمام شاختار الأوكراني.



موعد انطلاق مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

وأقيمت مباراة برشلونة وبورتو في تمام التوقيت التالي:

8:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت مصر.

8:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:00 مساءًا بتوقيت العراق.

7:00 مساءًا بتوقيت السودان.

8:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:00 مساءًا بتوقيت تونس.

6:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة برشلونة وبورتو الآن



وكان جميع عشاق كره القدم حول العالم على موعد مع مباراة برشلونة الإسباني وبورتو في إطار منافسات دور المجموعات من دوري ابطال أوروبا، والتي أقيمت مباراة الليلة على استاد الدارجا على ملعب بورتو، حيث بدأت المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً، عبر قناه بي ان سبورت الناقل الحصري لتغطية دوري أبطال أوروبا، بتعليق المعلق خليل البلوشي.



وتمكن زعيم كاتالونيا خلال آخر مباراة له تحقيق إلفوز أمام إشبيلية ليخطف ثلاثة نقاط هامة في الدوري الإسباني، حيث يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد عشرين نقطة.



تاريخ مواجهات بورتو ضد برشلونة في جميع المسابقات



يمتلك برشلونة الأفضلية في سجل مواجهاته ضد بورتو، حيث سبق وتقابل الفريقين في 8 مناسبات نجح النادي الكتالوني في تحقيق الفوز في 5 منهم وخسر 3.

برشلونة

المباراة المقبلة بين الفريقين ستكون المباراة التاسعة في جميع المسابقات، والرابعة في دوري أبطال أوروبا. كانت اثنتين من المباريات الثلاث الأخيرة في دور المجموعات بموسم 1999/2000، وفاز برشلونة في المباراتين (4-2، 2-0)، وكانت المباراة الأخرى في ذهاب نصف النهائي موسم 93/94، وفاز بها برشلونة أيضًا ( 3-0)، وهو موسم لقبهم الأول في دوري الأبطال.