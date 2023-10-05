نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم 4 - 10 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن.. ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج الألماني

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج.. تشهد محركات البحث خلال الدقائق الأخيرة تزايد أعداد الباحثين حول ملخص مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا.

والتي انتهت بفوز فريق المان سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ليتصدر الفريق الإنجليزي صدارة المجموعة.

مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي



ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته ضد لايبزيج، ويدرك صعوبة المنافسة على أرض الفريق الألماني، حيث يعتمد سيتي على قوته الهجومية لإحراج لايبزيج على أرضه.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وبعدما فاز مانشستر سيتي بصعوبة على النجم الأحمر في مباراته الأولى، يسعى الآن لتأكيد قوته في البطولة، حيث سجل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز ثنائية في المباراة الأولى، وسجل الإسباني رودري هدفًا آخر.

منذ ذلك الحين، خاض مانشستر سيتي ثلاث مباريات، فاز في اثنتين منها في الدوري الإنجليزي ضد نوتينجهام فورست، وخسر المباراة الثالثة ضد وولفرهامبتون، كما خسر أيضًا في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام نيوكاسل يونايتد.

الآن ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج



أما لايبزيج، فقد حقق انتصارًا خارج أرضه في مباراته الأولى في البطولة ضد يونج بويز، وحقق انتصارين آخرين في الدوري الألماني وفي كأس ألمانيا، تعادل أيضًا مع بايرن ميونيخ في البوندسليجا.

وأقيمت اليوم مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، يمكن للمشجعين متابعة المباراة على مدار الساعة، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مانشستر سيتي

ونجح العملاق الانجليزي في تصدر ترتيب المجموعة بعد فوزه اليوم بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.