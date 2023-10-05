نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توريس يقود برشلونة لتخطي عقبة بورتو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث المباراة النارية التي جمعت بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره بورتو البرتغالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لصالح كتيبة الفريق الكتالوني تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، وذلك بهدف نظيف دون رد، بأقدام اللاعب فيران توريس في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الأول، ليقتنص البلوجرانا ثلاث نقاط ثمينة في مشواره.

تشكيل برشلونة أمام بورتو

وتسلح الكتالوني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ترتيب مجموعة برشلونة بعد مواجهة بورتو

ويأتي ترتيب مجموعة برشلونة كالتالي:-

برشلونة 6 نقاط

بورتو 3 نقاط

انتويرب 3 نقاط

شاختار بلا نقاط