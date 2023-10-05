نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا بقائمة سموحة إستعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدًا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد سامي، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرره غدًا على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

20 لاعبًا بقائمة سموحة إستعدادا لمواجهة المقاولون العرب

كان سموحة قد فاز في الجولة الماضية لمسابقة الدوري علي فريق بلدية المحلة بهدفين دون رد في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب استاد المحلة.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبًا هم: الهاني سليمان، محمد أشرف، شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، ميدو مصطفى، محمود وحيد، أحمد جمال، اسلام جابر، ابو بكر محمد، محمود حليمو، حمدي علاء، عمرو قلاوة، احمد خالد، محمد عصام، مصطفي البدري، الحسن دهدوه، عبد اللطيف بن قيسو، فادي فريد، حسام حسن.

يذكر أن سموحة يمتلك 4 نقاط من فوز علي بلدية المحلة بهدفين والتعادل 1/1 أمام الجونة في مستهل مشوار الفريق بالموسم الحالي.