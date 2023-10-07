نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد وأوساسونا قبل مباراة اليوم السبت في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في مواجهة قوية مع نظيره فريق أوساسونا، مساء السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد مع نظيره فريق أوساسونا، اليوم في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي؛ برصيد 21 نقطة. بينما يتواجد فريق أوساسونا في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

ويتفوق فريق ريال مدريد بشكل كبير على نظيره أوساسونا في آخر خمس مباريات ببطولة الدوري الإسباني، حيث حقق الفريق الملكي الفوز على أوساسونا في ثلاث مباريات.

بينما تعادل فريقي ريال مدريد وأوساسونا في مباراتين من قبل.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، داخل شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا عبر قناة "beIN Sports HD 1 ".