نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض منافسات مواجهة نارية أمام نظيره أوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اوساسونا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

موقف ريال مدريد أوساسونا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يدخل اللقاء متربعا على عرش صدارة الليجا برصيد 21 نقطة، من خلال 8 مباريات خاضهم، بينما يحتل فريق اوساسونا المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.