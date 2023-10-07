نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل لقاءات اليوم 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إشتعل صراع هدافي الدوري الإسباني موسم 2023-2024 مبكرًا بين العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة قبل مواجهات اليوم السبت 7 أكتوبر من الليجا الإسبانية.

موقف بيلينجهام من ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

يتصدر الانجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 6 اهداف، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في المركز الثاني رصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة

جود بيلينجهام، ريال مدريد، 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف

ألفارو موراتا، أتليتكو مدريد، 5 أهداف

تاكيفوسا كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف

فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف

لويس سواريز، الميريا، 4 أهداف

خوسيليو، ريال مدريد، 4 أهداف

ايدون براتس، ريال مايوركا، 4 اهداف

الكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف

إينياكي وليامز، اتليتك بلباو، 4 أهداف

تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4