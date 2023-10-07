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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفنب لبرشلونة، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد أمام مضيفه غرناطة ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وغاب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن قائمة برشلونة لمواجهة الغد بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة جاءت كالتالي:-

تير شتيجين - جواو كانسيلو - بالدي - أرواخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبيرتو - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين - ب أو فيكتور - مارك جويو.

