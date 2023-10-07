نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا "وناصر منسي.



موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



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