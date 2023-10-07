ريال مدريد يدك حصون أوساسونا برباعية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث المباراة النارية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره اوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وانتهت المباراة بفوز ساحق لكتيبة الفريق الملكي، بأربعة أهداف نظيفة دون رد، حيث افتتحت التسجيل في الدقيقة التاسعة بأقدام بيلينجهام، الذي خطف الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وسجل اللاعب فيسينوس جونيور في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وجاء الرابع في الدقيقة 70 من عمر المباراة بأقدام خوسيلو، ليقتنص الريال ثلاثة نقاط ثمينة.

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

وتسلح الملكي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: جود بيلينجهام- إدوارد كامافينجا- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- خوسيلو

موقف ريال مدريد أوساسونا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد أصبح متربعا على عرش صدارة الليجا برصيد 24 نقطة، من خلال 9 مباريات خاضهم، بينما يحتل فريق اوساسونا المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.