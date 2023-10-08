نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، يوم غد الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري العام.

وجاءت قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وموديست.



وشهدت قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي عودة المغربي رضا سليم، بعدما غاب عن مباريات الفريق بالفترة الماضية بسبب الإصابة بآلام في الركبة، فيما تم استبعاد كريم فؤاد من القائمة.