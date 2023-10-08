نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يثير الجدل بعد الفوز أمام أوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه العريص على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"بيلينجهام يقوم بنفس الشيء كما هو الحال دائمًا. إنه منخرط جدًا في اللعب الهجومي نظرًا لأنه ليس لديه مركز ثابت، لقد كانت بداية الموسم مفاجئة في جميع النواحي ولم يتوقع أحد هذا العدد من الأهداف التي سجّلها حتى الآن".

وأضاف:"المباراة كانت جيدة. لقد سيطرنا عليها بنجاح، تم صنع الفارق بالهدف الأول الذي سمح لنا باللعب بمزيد من السيطرة دون الضغط في الجهة المقابلة، وكان لدينا مساحات أكبر في الشوط الثاني".

وتابع:"رودريجو لم يدخل للعب حتى الدقيقة 75، أردت أن أن لاعبًا مختلفًا في الهجوم، هذا كل شيء".

وواصل:"فريقنا يلعب كرة القدم بشكل جيد، هذا هو الحال دائمًا. اليوم كنا أقوياء في الدفاع. لقد كان تشواميني ممتازًا كقلب دفاع وكنا متماسكين جيدًا، النقد مرحب به، لأننا تحسنّا منذ الديربي. شكرا لكم على الانتقادات".

وأردف:"من السهل دراسة اللاعب الذي لديه مركز ثابت، لكنه بيلينجهام لاعب ديناميكي للغاية. اللعب بأعلى مستوى من خلال القوة البدنية ساعده كثيرًا".



وأكمل:"في كل مباراة يتغير مُسدد ركلة الجزاء. اليوم وبسبب التشكيلة اضطر خوسيلو تسديدها، لا أعرف ما إذا كانوا قد تحدثوا اللاعبين على أرض الملعب لمنح رودريغو الركلة".

وأشار:"هدف بيلينجهام جميل جدّا، مشجعي ريال مدريد محظوظون بالتعاقد مع لاعب مذهل، كمدرب، أنا سعيد جدًا بتواجده أيضًا. لا يهم إذا كان الأفضل أم لا، نحن جميعًا سعداء جدًا بتواجده".

وأتم:"يجب أن نكون راضون، لقد واجهنا العديد من المشاكل ونحن نعمل على تعافي اللاعبين، ميندي لعب بشكل جيد للغاية اليوم الآن، دعونا نرتاح ولا نتعرض لأي إصابات خلال فترة الاستراحة. ثم سنبدأ بثلاث مباريات معقدة للغاية".