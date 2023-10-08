نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي لكومباني بعد رباعية تشيلسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سحق تشيلسي نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب تيرف مور معقل بيرنلي في الدوري الإنجليزي.



بهذه النتيجة، تجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر وارتفع رصيد تشيلسي إلى ١١ نقطة في المركز العاشر خلال 8 أسابيع.



ورصدت شبكة سكواكا للإحصائيات رقمًا سلبيًا لفينسنت كومباني المدير الفني لبيرنلي.



وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أنه هناك خمسة أندية فقط تعرضت للهزيمة في أول خمس مباريات على أرضها في الدوري الإنجليزي.



وأفادت الشبكة الاحصائية بأن مانشستر يونايتد جاء على رأس هذه الأندية في موسم 1930-1931 ثم بورتسموث موسم 2009-2010 وبولتون في موسم 2011-2012 ونيوكاسل يونايتد في موسم 2018-2019 وبيرنلي موسم 2023-2024.



ولفتت الشبكة الاحصائية أن بيرنلي سيعود من فترة التوقف الدولي لمواجهة برينتفورد يوم السبت 21 أكتوبر الحالي.