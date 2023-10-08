نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلعب اليوم الأحد 8 أكتوبر، آخر خمسة مباريات من منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد، في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في الليجا

وتعتبر أهم مواجهة من المواجهات الخمسة التي ستلعب اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، هي مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني كالآتي:

فياريال × لاس بالماس

ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد

فيما ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

ألافيس × ريال بيتس

تلعب هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

سيلتا فيجو × خيتافي

وتقام هذه المواجهة هي الأخرى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

غرناطة × برشلونة

وستلعب هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتنقل جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.