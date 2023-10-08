نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024.. بيلينجهام يغرد وحيدًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
سيطر جود بيلنجهام نجم فريق ريال مدريد حاليا، على صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 8 أهداف.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني
ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر.
وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم كالآتي:
جود بيلينجهام، ريال مدريد، 8 أهداف.
روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.
كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.
ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.
خوسيلو، ريال مدريد، 4 أهداف.
إينياكي ويليامز، أتلتيك بلباو، 4 أهداف.
فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف.
أبدون براتس، ريال مايوركا، 4 أهداف.
أريباس، ألميريا، 4 أهداف.
ألكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف.
لويس خافيير سواريز، ألميريا، 4 أهداف.
ختام الجولة في الدوري الإسباني
وستلعب اليوم الأحد 8 أكتوبر، آخر خمسة مباريات من منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.