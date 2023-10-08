موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم المصرية، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي بيراميدز ونظيره إنبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري

تقام مباراة بيراميدز وإنبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة في لقاء قوي بين الفيرقين وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

قائمة بيراميدز لمواجهة انبي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ