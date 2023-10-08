نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من مارسيل كولر تجاه لاعبي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٥ أيام.

راحة سلبية للاعبي الأهلي

وجاء منح المدرب السويسري لاعبيه راحة سلبية لمدة ٥ أيام بسبب التوقف الدولي المقبل وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة فيما تأجل لقاء الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا نظرًا لارتباطه الإفريقي.