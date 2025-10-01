نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صياغة المرحلة القادمة.. سيناريوهات محمود مستقبل الخطيب داخل الأهلي في المقال التالي

ألقى البيان الأخير ل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بظلاله على المشهد الرياضي في مصر، بعدما أكد استمراره في الترشح للانتخابات المقبلة، لكنه أوضح أن المرحلة القادمة ستتم بصياغة جديدة تتوافق مع حالته الصحية.

الخطيب قال بوضوح في بيانه:

"وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية."

هذه الجملة أثارت تساؤلات عديدة: ما هي طبيعة الصياغة الجديدة؟ وكيف سيستمر الخطيب في موقع القيادة رغم القيود الصحية التي أعلن عنها؟

السيناريو الأول: الرئاسة التنفيذية الجزئية

الخطيب يبقى رئيسًا للنادي الأهلي بعد الانتخابات، لكنه يخفف من أعبائه اليومية، ويعتمد أكثر على نائبه المنتظر وأعضاء مجلس الإدارة في التواجد المستمر داخل النادي.



السيناريو الثاني: توزيع الاختصاصات

توسيع صلاحيات بعض أعضاء المجلس، بحيث يتحملوا الضغوط اليومية، بينما يحتفظ الخطيب بدور القائد العام وصاحب القرار النهائي في الملفات الكبرى.



السيناريو الثالث: صيغة استشارية جديدة

استحداث صيغة خاصة تتيح للخطيب حضور الاجتماعات الهامة واتخاذ القرارات الإستراتيجية، مع إعفائه من المتابعة المستمرة للشئون التنفيذية، التزامًا بتوصيات الأطباء.



بين الصحة والأهلي.. معادلة صعبة

الخطيب وصف قراره بالانحياز لصالح صحته لأول مرة في تاريخه، لكنه في الوقت ذاته رفض أن يغيب عن المشهد أو يبتعد عن قيادة الأهلي.. وهو ما يجعله أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على الأهلي وفي نفس الوقت يحافظ على صحته؟

ردود الأفعال

جماهير الأهلي: عبرت عن تقديرها الكبير لموقف الخطيب الذي يواصل التضحية رغم المتاعب الصحية.

المراقبون: يرون أن ما يحدث قد يكون بداية لنموذج إداري جديد في الأهلي، يجمع بين القيادة الرمزية والعملية في وقت واحد.



الخطيب.. أيقونة لا تغيب

سواء حضر بشكل يومي أو اكتفى بالقرارات الإستراتيجية، يبقى محمود الخطيب حاضرًا في وجدان جماهير الأهلي، رمزًا للقيمة والتاريخ، ومؤكدًا في بيانه أن الأهلي سيظل دائمًا "الضهر والسند في كل الظروف".

