الأهلي يترقب معركة نارية.. صراع الخطيب وجيل العامري يعيد ذكريات 2009

أحمد جودة - القاهرة - تعود جماهير النادي الأهلي اليوم بذاكرتها إلى عقود طويلة من الإثارة والندية في انتخابات القلعة الحمراء، تلك المحطات التي لم تكن مجرد صناديق اقتراع بقدر ما كانت “ملاحم كروية” خارج الملعب، تشهد فيها الجماهير نفس الشغف والولاء الذي يُظهرونه على المدرجات. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد، تعود الحماسة والجدل ليشعلا الأجواء وكأن الزمن يعيد نفسه.

فالمفاجأة الكبرى تمثلت في عودة الكابتن محمود الخطيب إلى واجهة المشهد، بعدما أعلن في وقت سابق عزوفه عن الترشح، ليقرر أخيرًا خوض الانتخابات على منصب الرئيس، في خطوة وصفت بأنها قلبت الطاولة وأشعلت التنافس مبكرًا. وفي المقابل، اختفى صوت آخر من المشهد الانتخابي، حيث أعلن عضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين انسحابه رسميًا عبر بيان على صفحته بـ "فيس بوك"، مؤكّدًا أن قراره جاء بعد دراسة عميقة للمشهد وما يحمله من تعقيدات.

أما المفاجأة الأخرى، فهي بروز اسم هشام جمال على حساب إبراهيم العامري فاروق، نجل الوزير الراحل ونائب الأهلي السابق. فالأوساط الحمراء تتحدث عن أن ترشح جمال قد يغيّر كثيرًا في موازين القوى، بينما يبقى السؤال الأهم: هل يخوض هشام العامري السباق مستقلًا ليعيد إلى الأذهان انتخابات 2009، حينما حسم شقيقه الراحل العامري فاروق المشهد باكتساح على حساب القائمة المنافسة؟

انتخابات الأهلي هذه المرة لا تُقرأ على الورق فقط، بل تُعاش بتفاصيلها في الجلسات والحوارات وحتى على مواقع التواصل. وبقدر ما يترقب الجمهور ما ستسفر عنه الصناديق، يترقب أيضًا مشهدًا لا يخلو من المفاجآت والصدمات.. فالتاريخ يخبرنا أن انتخابات القلعة الحمراء دائمًا ما تأتي بما لا يتوقعه أحد.