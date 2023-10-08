نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرده أمام البنك الأهلي.. متى يعود محمد عواد للظهور مع الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره البنك الأهلي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز، طرد محمد عواد حارس الأبيض.

متى يعود محمد عواد للظهور مع الزمالك؟

وتلقى عواد البطاقة الحمراء في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد خطأ أمام كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي.

ومن جانبه قرر الحكم محمد معروف حكم اللقاء، إشهار البطاقة الحمراء لمحمد عواد مباشرة.

ووفقًا للائحة المسابقات، فإنه من المقرر أن يغيب محمد عواد، مباراة واحدة فقط، وبالتالي حارس الزمالك عن المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يعود عواد من الإيقاف في مباراة الزمالك أمام إنبي، المقرر لها يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.