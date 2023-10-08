شاهد هدف بيرسي تاو اليوم أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - سجل بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، هدف التقدم أمام الإسماعيلي، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف بيرسي تاو اليوم أمام الإسماعيلي

جاء الهدف في الدقيقة 23 من زمن المباراة بعد تسديدة من حسين الشحات، اصطدمت بالقائم الأيسر لمحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي، وارتدت لمهاجم الأهلي بيرسي تاو ليودعها شباك الدراويش، معلنا تقدم المارد الأحمر.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - ييرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد نصر - محمد هاشم - إياد العسقلاني - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عبد السميع - عمر الساعي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: ياو أنور