نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجمهور الأهلي.. "أون تايم" تكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت جماهير النادي الأهلي لصدمة كبرى، بعد تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، للإصابة في مواجهة اليوم.

كان إمام عاشور تعرض للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

أون تايم تكشف التشخيص المبدئي لإمام عاشور

وذكر مراسل قناة "أون تايم" أن التشخيص المبدئي، إصابة اللاعب بكدمة في أنكل القدم والساق، على أن يخضع للكشف الطبي لتحديد موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، لإجراء أشعة، بعدما خرج من المباراة مصابًا ولم يستطع استكمال اللقاء.

ونُقل إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب بالإسكندرية رفقة الدكتور عبد المجيد أخصائي العلاج الطبيعي بفريق الأهلي لإجراء أشعة على موضع الإصابة.

يذكر أن إصابة إمام عاشور بعيدة عن منطقة الركبة، وهو ما يعد أمرًا مطمئنًا للجهاز الفني وجماهير القلعة الحمراء.