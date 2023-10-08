نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إقامة قرعة دوري القسم الثالث للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام صباح غدًا الاثنين قرعة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية بعدما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد اقامة قرعة القسم الثالث لكرة القدم النسائية يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر الجاري، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة.

19 فريقًا يشارك في القسم الثالث رسميًا

وأخطرت لجنة المسابقات الأندية المشاركة في القسم الثالث للكرة النسائية ودوري الناشئات مواليد 2004 ومواليد 2009 بموعد إجراء القرعة للثلاث مسابقات في نفس اليوم على أن تقام قرعة دوري الناشئات في تمام الساعة 11 صباح الاثنين، بينما تقام قرعة القسم الثالث الساعة 1 ظهرًا.

الجدير بالذكر أن عدد الأندية المشاركة في القسم الثالث تخطى 19 نادي لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما يشارك النادي الأهلي في دوري الناشئات مواليد 2004 لأول مرة في تاريخه أيضا في موسم استثنائي تمر به كرة القدم النسائية المصرية.

وينشر "الفجر الرياضي" أسماء الأندية المشاركة في مسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية وهم كلًا من: التجارة والكيماويات وحدائق حلوان وأسمنت حلوان ومدينة نصر والنصر للمواسير عن منطقة القاهرة لكرة القدم، وSAK FC بالفيوم ورع للالعاب الرياضية القليوبية والبرجاية المنيا والترسانة مطروح ومحلة حسن بالغربية ومركز شباب ابو حماد الشرقية والقنطرة البيضاء بكفر الشيخ ومركز شباب الخيارية بالدقهلية والاتحاد السكندري وشباب ارمنا وشباب العمراوي وماريا ونصر المندرة بمحافظة الاسكندرية وبورفؤاد ببورسعيد.

ومن المقرر أن تقام المسابقة بنظام المجموعتين ويتم تقسيمها حسب التوزيع الجغرافي لمحافظات الأندية المشاركة.