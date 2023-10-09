نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط جديد للبارسا.. برشلونة ينجو بنقطة من فخ غرناطة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام نظيره فريق غرناطة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

وافتتح اللاعب برايان زاراجوزا مارتينيز التسجيل مبكرا لفريق غرناطة عند الدقيقة 1 من عمر المباراة.

واضاف اللاعب برايان زاراجوزا مارتينيز الهدف الثاني لفريق برشلونة في المباراة عند الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب لامين يامال من تقليص النتيجة لصالح فريق برشلونة وسجل الهدف الأول للبارسا عند الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وأدرك اللاعب سيرجي روبرتو هدف التعادل لفريق برشلونة في المباراة عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، كما رفع فريق غرناطة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع عشر.