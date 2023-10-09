نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تشافي بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على تعادل البارسا بهدفين لهدفين مع نظيره فريق غرناطة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بالدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" لقد سيطرنا على المباراة بالكامل، خلقنا الفرص واستحقينا المزيد، لكننا دفعنا ثمن أخطائنا، لا يمكننا الخروج إلى الملعب بهذه الطريقة كان علينا القتال، لكن الفريق كان جيدًا، النقطة غير كافية".

وأكد:" كنا نعرف أن بريان مثل الرصاصة، هو لاعب كرة قدم ليس من السهل ايقافه، كنا نعرف ذلك".

وأوضح:" لقد منحوني الثقة أيضًا عندما كان عمري 16 أو 17 عامًا، أعتقد أن هذا مهم وأنا سعيد جدًا بهذا الهدف التاريخي الذي سجله لامين يامال، من المؤسف أنه لم يساعدنا على الفوز، لكنه كان جيدا جدا".

وأردف:" اليوم مرة أخرى هناك قرار الحكم حسب الفار يبدو أن فيران تدخل في اللعبة، لكننا لا نعرف كيف تدخل، ليس واضحا بالنسبة لي، ولكن حسنًا قاموا بالفار بوضع خطوط التسلل وهذا كل شيء".