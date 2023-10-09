نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من لامين يامال بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق اللاعب لامين يامال نجم نادي برشلونة على تعادل فريقه أمام نظيره فريق غرناطة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بهدفين لهدفين في بطولة الدوري الإسباني.

وكان اللاعب لامين يامال تمكن من تسجيل الهدف الأول لنادي برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة عند الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وقال لامين يامال في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" عندما سجلت الهدف كنت أفكر بالعودة في المباراة وليس الرقم القياسي".

وأكد:" العديد من الفرق تعاني من الإصابات بسبب الضغط في هذا الوقت الضيق، لكنني آمل أن يتعافى زملائي قريبا ونكون سويا مرة أخرى".

وأوضح:" نحن نواجه فرق قوية وتكون قوية للغاية في أرضها، لكننا سوف نتحسن ونحقق نتائج أفضل".

وأضاف:" أنا سعيد بالهدف ولأني أصبحت أصغر هداف في تاريخ برشلونة والليجا رغم أني كنت أفكر بالعودة لكنني سعيد".