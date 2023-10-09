نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بيراميدز بعد الفوز الصعب أمام إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره فريق إنبي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إن جميع مباريات الدورى هذا الموسم صعبة للغاية خاصة أن الكل لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها مؤكدًا أن فريقه حقق المطلوب بالفوز على إنبى بالجولة الثالثة.

أكد فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أنهم يثقوا فى لاعبي بيراميدز والفريق يسير بصورة جيدة فى جميع البطولات.

وعلق فتح الله على مجموعة بيراميدز فى بطولة دورى أبطال إفريقيا مؤكدًا أنها صعبة والفرق فيها تمتلك خبرات كبيرة،وموضحًا فى ذلك الوقت أن بيراميدز على الحدث والتحدي فى هذه المحموعة.

وتحدث فتح الله عن إصابة أحمد سامى مؤكدًا أنه لاعب جيد ويستحق التواجد فى صفوف المنتخب الوطنى،لافتًا إلى أنه لم يتأكد غياب اللاعب عن صفوف الفراعنة حتى هذه اللحظة.

وأوضح فتح الله أن محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى يستحق الاحتراف الخارجى لأنه لاعب مييز وكذلك أحمد سامى وعلى جبر لاعبا بيراميدز يستحقا التواجد فى صفوف المنتخب الوطنى بصفة مستمرة.

وكشف فتح الله أن رمضان صبحى يمتلك عقلية كبير وسيعود إلى مستواه وانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطنى مسألة وقت.