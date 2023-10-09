نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض 50 مليون جنيه من الأهلي واتُهم بتناول المنشطات.. ما لا تعرفه عن أحمد فتوح (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفجر الرياضي ينشر ملف كامل عن فتوح نجم الزمالك

لا يمر يوم إلا ويكون هناك حديث عن خبر انتقال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى النادي الأهلي، الذي بات محط اهتمام في مصادر البحث عبر جوجل والسوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

وانتشر خبر اشتراط أحمد فتوح، رحيل علي معلول لاعب الأهلي أولًا حتى يوافق على الانضمام للقلعة الحمراء، كالنار في الهشيم.

ويبحث الأهلي عن بديل دولي مناسب للاعب معلول نجم المنتخب التونسي، لقيادة الجبهة اليسرى.

ويقدم “الفجر الرياضي” بروفايل كامل عن نجم الزمالك والمنتخب المصري.

أحمد محمد أبو الفتوح محمد (مواليد 22 مارس 1998)، المعروف باسم أحمد فتوح، هو لاعب كرة قدم مصري يلعب مع نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز و‌المنتخب المصري في مركز الظهير الأيسر.





معلومات شخصية

الاسم الكامل: أحمد محمد أبو الفتوح محمد

الميلاد: 22 مارس 1998 (العمر 25 سنة)

الجنسية: مصري

الطول: 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)

مركز اللعب: ظهير أيسر

الجنسية: مصري

النادي الحالي: الزمالك

الرقم 29



مسيرة خارج الزمالك





2016–2017→ إنبي (إعارة)

2019–2020→ سموحة (إعارة)





المنتخب المصري



2018 مصر تحت 20

2016 مصر تحت 23

2019 مصر الأول



أبرز التصريحات



رفض 50 مليون جنيه من الأهلي



قال اسلام صادق عبر تصريحات تليفزيونية: أحمد فتوح ووكيله جلسا مع رجال أعمال أهلاوية ومسئولين في النادي الأهلي وعرضوا عليه التوقيع لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه، ولو وقع هياخد عربية هدية مقابل 5 ملايين جنيه ودا الكلام إللي اتقال نصا.

وتابع قائلًا: "ورغم ذلك رفض أحمد فتوح نجم نادي الزمالك التوقيع وطلب الانتظار، وقال مش هقدر أخد أي قرار إلا لما أشوف موقف نادي الزمالك".

وأضاف صادق: "أحمد يحيي وكيل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء وحضر الجلسة صديق أحمد فتوح صاحب معرض سيارات وكان فتوح مديون له بمبلغ 15 مليون جنية وكان بيشوف بنفسه المفاوضات علشان ياخد فلوسه ودا اتفاق بينهم".

أزمة المنشطات مع مرتضى منصور





أبدى أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غضبه من تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بشأن نتيجة عينته في تحليل المنشطات.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينذاك، قد أعلن بعد تعادل فريقه مع الداخلية بنتيجة 1-1 في الدوري الممتاز أن أحمد فتوح وعبدالله جمعة اعتذرا عن التواجد في قائمة الداخلية لحصولهما على مواد مخدرة وخوفهما من الخضوع لفحص المنشطات.

ثم تراجع في تصريحات عبر شاشة قناة «الزمالك»: «جاءتنا النتائج من برشلونة في كشف المنشطات لكل من فتوح وجمعة وعينة كليهما سلبية»، مضيفًا: «انتهت أزمة فتوح وجمعة وأؤكد لا يستطيع أحد هدم الزمالك».

ونشر أحمد فتوح، عبر حسابه على «إنستجرام»، تصريحات مرتضى منصور، وعلق عليها بـ «إيموشن غاضب».

رد فتوح بعد انتشار مفاوضات الأهلي

رد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء انتقاله للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، فيديو لجمهور الزمالك في مباراة أرتا سولار وهم يهتفون باسمه، ووضع قلوبًا بيضاء.

وانتشر خبر اشتراط أحمد فتوح، رحيل علي معلول لاعب الأهلي أولًا حتى يوافق على الانضمام للقلعة الحمراء، كالنار في الهشيم.

ويبحث الأهلي عن بديل دولي مناسب للاعب معلول نجم المنتخب التونسي، لقيادة الجبهة اليسرى.

الأهلي يرد على شرط فتوح



وعن شرط فتوح للانتقال للمارد الأحمر، قال مصدرمن النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي": "لا يمكن أن يفرض أي لاعب شروطه على النادي".

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم، ويحق له التعاقد مع فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.