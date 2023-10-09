نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط كهربا وديون متلتلة.. 5 أزمات في انتظار رئيس الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الرئيس الجديد لنادي الزمالك عدة أزمات قوية داخل أروقة القلعة البيضاء تحتاج لحلول عاجلة منه ومجلسه من أجل إنقاذ النادي وإعادة الفريق الأبيض للمنافسة مجددًا.

وستقام انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل انتخاب مجلس جديد، ويتنافس 5 مرشحين على مقعد الرئاسة هم، حسين لبيب، فاروق جعفر، ماجد فاروق الحنبلي، ميرفت السيد أحمد، عمر هريدي.

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز الأزمات التي تنتظر رئيس الزمالك الجديد:

- أزمة القيد

تتصدر أزمة منع الزمالك من القيد قائمة الأزمات التي تنتظر الرئيس الجديد في القلعة البيضاء حيث تم حرمان النادي من القيد 4 مرات بسبب مستحقات لاعبه أتشيمبونج، ونادي سبورتنج لشبونة وحق رعاية إبراهيما نداي، ومستحقات مهاجمه المغربي خالد بوطيب، وعلى الرئيس المنتظر الوصول لحل لتلك الأزمة حتى يتمكن النادي من إبرام صفقات قوية في الفترة المقبلة.

- غرامة كهربا

من الأزمات التي تنتظر رئيس الزمالك الجديد أيضًا غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي والمقدرة بـ مليون و687 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء والذي لم يسددها اللاعب حتى الآن، حيث عرض تقسيط الغرامة ولكن إدارة النادي رفضت هذا المقترح، وسيكون رئيس المجلس القادم مطالب بالتوصل لحل لتحصيل المبلغ من لاعب الفريق الأحمر.

- تجديد عقد زيزو وفتوح

من الملفات الهامة التي تنتظر رئيس الزمالك الجديد حسم التجديد للثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو أبرز نجوم الفريق، حيث اشترط الثنائي الحصول على مستحقاتهم المتأخرة وزيادة المقابل المالي في عقودهم من أجل التجديد وحصلوا على وعود بتنفيذ طلباتهم بعد انتهاء الانتخابات.

- ديون متراكمة

بخلاف ديون النادي لصالح لاعبيه السابقين وسبورتنج لشبونة البرتغالي، هناك ديون متراكمة على نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب واتحاد الكرة المصري وعلى النادي سدادها في الفترة المقبلة لتجنب عواقب وخيمة قد تعصف بالقلعة البيضاء.

- مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية

تعد المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك في مختلف الألعاب الفردية والجماعية أزمة كبيرة أمام مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، ويجب على رئيس النادي الجديد التوصل إلى حلول مناسبة من أجل سداد المستحقات المتأخرة للحفاظ على استقرار الفرق الرياضية.

