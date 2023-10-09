نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كاف" يعلن حكم مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني، ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

حكم مواجهة الأهلي وسيمبا

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني داحان بيدة، فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الإفريقي، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود تقنية الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل إلى تنزانيا، يوم 18 من الشهر الجاري على متن طائرة خاصة، من أجل بدء مشواره في البطولة.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، السادسة مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر، على الملعب الوطني مكابا، في مدينة دار السلام، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر نفسه في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الفائز من مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني أمام الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي البطولة.

وحقق المارد الأحمر، الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.