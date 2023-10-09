انت الأن تتابع خبر ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة.. ريال مدريد يتصدر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ابتعد ريال مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة وتعادل فريقي برشلونة وغرناطة بهدفين لهدفين، في نهاية مباريات تلك الجولة.ريال مدريد عزز صدارته لترتيب الدوري الإسباني، بعد أن اكتسح ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، فيما نجا برشلونة من الهزيمة أمام جيرونا بعد ما سجل هدف التعادل في الوقت القاتل.

الجولة التاسعة من الدوري الإسباني شهدت تسجيل 30 هدف.

نتائج مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2023-2024

أتلتيك بلباو 3 : ألميريا 0

قاديش 0 : جيرونا 1

ريال مدريد 4 : أوساسونا 0

ريال مايوركا 1 : فالنسيا 1

أشبيلية 2 : رايو فالكيانو 2

فياريال 1 : لاسا بالماس 2

أتلتيكو مدريد 2 : ريال سوسييداد 1

سيلتا فيجو 2 : خيتافي 2

ديبرتيفو الافيس 1 : ريال بيتيس 1

غرناطة 2 : برشلونة 2

ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد الجولة التاسعة

المركز الأول : ريال مدريد 24 نقطة

المركز الثاني : جيرونا 22 نقاط

المركز الثالث : برشلونة 21 نقطة

المركز الرابع : أتلتيكو مدريد 19 نقطة ( له مباراة مؤجلة)

المركز الخامس: أتلتيك بلباو 17 نقطة

المركز السادس: ريال سوسييداد 15 نقطة

المركز السابع: رايو فالكيانو 13 نقطة

المركز الثامن: ريال بيتيس 13 نقطة

المركز التاسع: فالنسيا 11 نقطة

المركز العاشر: لا بالماس 11 نقطة

المركز الحادي عشر: خيتافي 10 نقاط

المركز الثاني عشر: أوساسونا 10 نقاط

المركز الثالث عشر : قاديش 9 نقاط

المركز الرابع عشر: أشبيلية 8 نقاط ( له مباراة مؤجلة)

المركز الخامس عشر: ريال مايوركا 8 نقاط

المركز السادس عشر : فياريال 8 نقاط

المركز السابع عشر: ديبرتيفو الافيس 8 نقاط

المركز الثامن عشر: سيلتا فيجو 6 نقاط

المركز التاسع عشر: غرناطه 6 نقاط

المركز الأخير: ألميريا 3 نقاط