نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد العودة من فرنسا.. أهم 3 ملفات على مكتب محمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنتظر شركة الكرة بالأهلي عودة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ملف المستديرة بالقلعة الحمراء، عودته من فرنسا، حيث يخضع لفترة علاجيه ومتوقع عودته خلال الساعات القليلة المقبلة.

بعد العودة من فرنسا.. أهم 3 ملفات على مكتب محمود الخطيب

وتتمثل الملفات التي سيتم عرضها على الخطيب فور عودته من فرنسا فيما يليل :-

الصفقات الشتوية بناء على توصية كولر



ومن المنتظر أن تعقد لجنة الكرة اجتماعا عقب عودة محمود الخطيب لحسم خلاله عددًا من الملفات، أبرزها ملف الصفقات الشتوية بعد أن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر مدافع قوي من العيار الثقيل، بجانب ظهير أيسر ليكون بديلًا للتونسي علي معلول مع الاحتفاظ بخدمات كريم الدبيس الذي لا يزال يحتاج لاكتساب بعض الخبرات رغم تألقه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

تجديد عقد محمد عبد المنعم

كما يناقش أعضاء لجنة الكرة في الاجتماع المنتظر، تمديد تعاقد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق وتعديله، بعد أن ظهر بمستوى مميز على مدار الموسم الماضي حتى الفترة الحالية مع الأهلي ومنتخب مصر، حيث من المتوقع تمديد تعاقده لنهاية موسم 2027، بجانب رفعه للفئة الأولى وحصوله على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

ملف الراحلين



ويحسم السويسري مارسيل كولر خلال الاجتماع موقفه النهائي من الراحلين المقرر الاستغناء عن خدماتهم في الميركاتو الشتوي المقبل، إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وذالك بعد أن تلقى عدد من اللاعبين عروض للرحيل عن الأهلي للإعارة من بينهم كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

