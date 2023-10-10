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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب الترسانة، في إطار الاستعدادات لمباراة سموحة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لاستغلال فترة التوقف الدولي



وحرص المدير الفني على تحفيز الفريق في بداية الجلسة، ووجه التحية للاعبين على الأداء والفوز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في لقاء الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



و تحدث أوسوريو عن فترة التوقف الحالية وطالب اللاعبين باستغلالها بأفضل شكل ممكن،والعمل بكل جدية وتركيز حتي يكون الفريق في أفضل جاهزية للمباريات المقبلة محليا وإفريقيا.



وشرح المدير الفني الكولومبي العديد من الأمور والجوانب الفنية والخططية الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

