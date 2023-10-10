نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى المفاجأت.. لماذا رفض ريال مدريد ضم أوسيمين وما علاقة كيليان مبابي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة حول أسباب فشل انتقال المهاجم النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي الإيطالي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاني كتيبة الميرنجي في خط الهجوم بشكل ملحوظ، بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

- أسباب فشل صفقة أوسيمين

وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بالتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، بعد انتقال بنزيما إلى الدوري السعودي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الإدارة المدريدية رفضت وقتها طلب التعاقد مع أوسيمين، بسبب توفير بعض الأموال لحسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي كان الأولوية القصوى للانتدابات الصيف الماضي.

وترغب إدارة الريال في التحرك مجددا نحو مبابي هذا الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن اقترب عقد اللاعب من الانتهاء داخل ملعب حديقة الأمراء.

