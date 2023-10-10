الرياضة

خالد جلال مديرًا فنيًا لفاركو خلفًا للبرتغالي برونو روماو

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال مديرًا فنيًا لفاركو خلفًا للبرتغالي برونو روماو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي في التعاقد  مع نجم الزمالك السابق خالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي برونو روماو.

وكانت أخر محطات خالد جلال التدريبية بنادي البنك ، وسبق له قيادة نادي الزمالك للفوز بكأس مصر أثناء تدريبه للفريق الأبيض.

خالد جلال مدربا لفاركو

وكان نادي فاركو قرر إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.

وتوجه نادي فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جولات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا