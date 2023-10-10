نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال مديرًا فنيًا لفاركو خلفًا للبرتغالي برونو روماو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي في التعاقد مع نجم الزمالك السابق خالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي برونو روماو.

وكانت أخر محطات خالد جلال التدريبية بنادي البنك الأهلي، وسبق له قيادة نادي الزمالك للفوز بكأس مصر أثناء تدريبه للفريق الأبيض.

خالد جلال مدربا لفاركو

وكان نادي فاركو قرر إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.

وتوجه نادي فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جولات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.

