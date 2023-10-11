نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. هالاند يمدد عقده ومبابي يقترب من ريال مدريد وكالفن فيليبس يرحل عن مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 11-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

يحرص مانشستر سيتي على منح مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، 23 عامًا، عقدًا جديدًا سيلغي الشرط الجزائي الذي يبلغ 173 مليون جنيه إسترليني ويقلل المخاوف من أن يجذبه ريال مدريد أو برشلونة بعيدًا. هالاند لديه 44 هدفا في 43 مباراة بالدوري الممتاز. (لاجازيتا ديلو سبورت)

قال أحد أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد إنه يأمل أن يختار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الانضمام إلى النادي الإسباني عندما ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل. (آس)

أضاف مانشستر يونايتد مدافع سبورتنج لشبونة والبرتغال جونسالو إيناسيو، 22 عامًا، إلى قائمة أهدافه بينما يتطلعون إلى تعزيز دفاعهم في الصيف المقبل. (ميرور)

من المتوقع أن يغادر لاعب خط وسط مانشستر سيتي كالفن فيليبس النادي في يناير، حيث يكون نيوكاسل يونايتد وإيفرتون من بين المهتمين باللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 27 عامًا. (inews)

يعمل أرسنال على صفقة للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني من برينتفورد وقد جرت محادثات بين الناديين، بينما يهتم تشيلسي أيضًا باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. (teamtalk)

يمكن أن يغادر لاعب خط الوسط الإنجليزي تريفو تشالوبا، 24 عامًا، تشيلسي في يناير، حيث يتطلع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أيضًا إلى بيع المزيد من اللاعبين في فترة الانتقالات التالية. (express)

يمكن لجامايكا أن تعرض على مهاجم مانشستر يونايتد ميسون جرينوود البالغ من العمر 22 عامًا، والمعار إلى نادي خيتافي الإسباني، العودة إلى كرة القدم الدولية - بعد ثلاث سنوات من ظهوره مع منتخب إنجلترا. (ميرور)

ويتصدر أرسنال السباق على لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا والجناح الإنجليزي تحت 21 عامًا جيمي بينو-جيتنز. (بيلد)

يهتم مانشستر سيتي بلاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش وقد يضطر بايرن ميونيخ إلى بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إذا لم يمدد عقده إلى ما بعد عام 2025. (90 دقيقة)

جناح مانشستر يونايتد وإنجلترا جادون سانشو، 23 عامًا، منفتح على الانتقال في يناير مع اهتمام يوفنتوس وبوروسيا دورتموند – ناديه السابق – بكلاهما. (inews)

استبعد إنتر ميلان انتقالًا لشهر يناير لمهاجم تشيلسي الألباني أرماندو بروجا، 22 عامًا. (فابريزيو رومانو)

يبدو أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي وتوتنهام، منفتح على تولي تدريب نابولي إذا أقال بطل الدوري الإيطالي رودي جارسيا. (كالتشيو ميركاتو)

يخطط وست هام لإجراء محادثات بشأن عقد جديد مع المدافع الفرنسي كورت زوما البالغ من العمر 28 عامًا، والذي ينتهي عقده في عام 2025. (Teamtalk)

أعطى والد جود بيلينجهام مانشستر سيتي الأمل في التعاقد معه في الصيف، لكن لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا أراد فقط ريال مدريد. (فوتبول ترانسفيرز)